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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte Täter besprühen Fahrzeuge mit Farbe - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 10.06.2026, auf Donnerstag, 11.06.2026, mehrere Fahrzeuge in den hannoverschen Stadtteilen Zoo und Südstadt mit Farbe beschmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover wurden mehrere Fahrzeuge in der Vereinstraße, Stadtstraße, Bultstraße und der Ellernstraße mit weißer Farbe besprüht. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um verschiedene Fabrikate unterschiedlicher Fahrzeugmarken.

Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 zu melden. /ef, pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Emma Fiedler
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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