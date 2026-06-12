Polizeidirektion Hannover

POL-H: Misburg: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 11.06.2026, ist ein Motorradfahrer im hannoverschen Stadtteil Misburg in Höhe der Einmündung Buchholzer Straße/ Adelheid-Reinbold-Hof bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 61-jährige Motorradfahrer auf der Buchholzer Straße in Richtung Anderter Straße, als er den Rückstau einer Ampel auf Höhe des "Adelheid-Reinbold-Hof", gegen 18:00 Uhr, überholte. Ein Pkw der Marke Volkswagen befuhr die Straße "Adelheid-Reinbold-Hof" in Richtung Buchholzer Straße. Der Pkw bog an der Einmündung Buchholzer Straße/ Adelheid-Reinbold-Hof nach links in die Buchholzer Straße ein. Dabei kollidierte der Pkw mit dem sich im Überholvorgang befindlichen Motorrad.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei Hannover auf rund 8.000 Euro.

Die Polizei leitet Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ef, pol

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