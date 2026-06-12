Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: 23-Jähriger im Hauptbahnhof schwer verletzt - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend, 11.06.2026, um 17:13 Uhr im Hauptbahnhof Hannover bei einem Angriff mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Der Tatverdächtige stellte sich am Freitag, 12.06.2026, den Ermittlungsbehörden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Hannover-Mitte hielt sich der 23-Jährige am Donnerstagabend im Bereich der öffentlichen Toiletten des Hauptbahnhofs auf, als dieser plötzlich von hinten vom Tatverdächtigen angegriffen wurde. Anschließend flüchtete der Täter.

Der 23-Jährige erlitt hierbei mehrere Verletzungen im Hals- und Nackenbereich. Er begab sich daraufhin eigenständig zur Polizeistation Raschplatz, wo er medizinisch erstversorgt wurde. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand keine Lebensgefahr.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werteten die Ermittler unter anderem Videoaufzeichnungen aus und identifizierten einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen. Dieser stellte sich am Freitagmorgen bei der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Hannover bewertet den Sachverhalt derzeit als versuchtes Tötungsdelikt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Ermittler suchen weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die sich am Donnerstagabend im Bereich der öffentlichen Toiletten des Hauptbahnhofs Hannover aufgehalten haben und Angaben zum Angriff, zum Tatgeschehen oder zur Flucht des Täters machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 entgegen. /dok, pol

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