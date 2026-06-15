Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagmittag, 22.05.2026, im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt versucht eine Handtasche zu rauben.

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer ging eine 61-jährige Frau am Weddigenufer in Richtung Emdenstraße, als gegen 13:55 Uhr, ein Täter von hinten versuchte ihr ihre Handtasche zu entreißen. Nachdem die Frau Gegenwehr leistete und um Hilfe rief, flüchtete der Täter ohne die Handtasche auf die andere Straßenseite wo ein möglicher Komplize auf ihn wartete. Die beiden Männer flüchteten anschließend gemeinsam in Richtung Königsworther Straße. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Durch ihre Hilferufe alarmierte Anwohner verständigten schließlich die Polizei.

Die Frau konnte die Täter wie folgt beschreiben:

- Haupttäter: männlich, schlank, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem ausgeprägten Zipfel. - Komplize: männlich, schlank, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit leuchtend roten Elementen in der Kleidung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Umgebung vom Weddigenufer oder der Emdenstraße beobachtet haben, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3916 zu melden. /ef, pol

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