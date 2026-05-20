POL-WAF: Oelde. Autofahrer besitzt keinen Führerschein
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 19.5.2026, 22.20 Uhr hielten Polizisten einen 45-jährigen Autofahrer auf der Straße In der Geist in Oelde an. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes aus Steinhagen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Den von ihm benutzten Pkw hat er sich von einem Bekannten geliehen. Das hat zur Folge, dass nicht nur gegen den 45-Jährigen sondern auch gegen den Halter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
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