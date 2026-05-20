Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Ennigerloh. Fahrer musste ausweichen - Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Beteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 19.5.2026, gegen 11.50 Uhr zwischen Oelde und Ennigerloh ereignet hat. Ein Unbekannter befuhr mit einem schwarzen Auto die Oelder Straße in Richtung Oelde und überholte in Höhe Hausnummer 100 einen anderen Pkw. Der entgegenkommende Fahrer eines schwarzen Audi A 3 musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde sein Pkw sowie ein Leitpfosten beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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