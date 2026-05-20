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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallbeteiligte nach Dooring-Unfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Unfallbeteiligte eines sogenannten Dooring-Unfalls, der sich am Dienstag, 19.5.2026, gegen 7.30 Uhr auf dem Knappenweg in Ahlen ereignet hat. Eine 14-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Knappenweg in Richtung Hansastraße und fuhr an einem weißen Kleinwagen vorbei. Das Auto stand auf dem Parkstreifen und die Fahrerin öffnete die Fahrertür. Die Schülerin fuhr dagegen und stürzte. Die Frau erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen, die angab, dass es ihr gut ginge. Die beiden Unfallbeteiligten tauschten keine Personalien aus. Die leichtverletzte Ahlenerin meldete sich später bei der Polizei, die den Verkehrsunfall aufnahm. Die gesuchte Unfallbeteiligte ist geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, hat kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jacke. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kind. Die Unbekannte und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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