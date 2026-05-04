Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere GPS-Systeme aus Landwirtschaftsbetrieben entwendet

Dabel/Mestlin (ots)

In den vergangenen zwei Wochen sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt vier GPS-Systeme aus landwirtschaftlichen Betrieben entwendet worden.

In Gägelow bei Dabel haben die bislang unbekannten Täter sich in der Zeit von Donnerstag zu Freitag Zutritt zum umfriedeten Landwirtschaftsbetrieb verschafft. In der Folge sollen drei GPS-Module von Ackerschlepper demontiert worden sein, die unter einem Schleppdach abgestellt waren. Der entstandene Stehlschaden wird hier auf 30.000 Euro geschätzt.

Bereits vom 22.04. zum 24.04.2026 sollen Täter ein weiteres GPS-System von einem Traktor in Ruest bei Mestlin gestohlen haben. Auch hier entstand ein Stehlschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die örtlich zuständigen Dienststellen entgegen.

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