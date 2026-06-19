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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 16-Jährige wieder da und wohlauf

Hannover (ots)

Die seit dem 07.06.2026 vermisste 16-Jährige aus Hannover-List ist wieder da. Die Jugendliche wurde zwischenzeitlich angetroffen und befindet sich wohlbehalten in der Obhut ihrer Angehörigen.

Die Polizeiinspektion Hannover bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und die ursprüngliche Meldung gelöscht. /dok, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Dominique Knost
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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