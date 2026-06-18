Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Jugendliche schlagen einen kognitiv beeinträchtigten Mann zusammen - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend, 14.06.2026, von mehreren Jugendlichen körperlich angegangen und beleidigt worden. Dabei wurde er verletzt. Durch das Eingreifen eines couragierten Zeugen ließen die Täter von dem 34-Jährigen ab und flüchteten. Die Polizei konnte mutmaßliche Angreifer identifizieren und bittet die Bevölkerung um weitere Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt spielte der 34-jährige Hannoveraner gegen 18:00 Uhr auf dem Spielplatz im Edwin-Oppler-Weg in der hannoverschen Nordstadt Fußball mit seinem Bruder.

Eine vierköpfige Jugendgruppe ging unvermittelt auf den 34-Jährigen zu, beleidigte den Mann, schlug ihn unter anderem ins Gesicht und trat ihn. Als der kognitiv beeinträchtigte Mann zu Boden fiel, schlugen die Täter auf ihn weiter ein. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet. Ein 48-Jähriger zeigte außerordentliche Zivilcourage, indem er dazwischen ging. Die Täter ließen daraufhin von dem 34-Jährigen ab und flüchteten.

Auch andere Personen halfen und gaben sich als Zeugen bei der polizeilichen Aufnahme zu erkennen. Durch die mitgeteilten Täterbeschreibungen und eine Wiedererkennung konnten zwei Beschuldigte (16 und 17 Jahre alt) identifiziert werden und ein Tatverdächtiger (16 Jahre alt) ermittelt werden. Es handelt sich um polizeibekannte Jugendliche.

Das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Häufig verweigern viele Zeugen und Betroffene, insbesondere Jugendliche, die Aussage, weil sie Repressionen der Tätergruppen befürchten. Für die Aufklärung der Tat sind die Ermittler jedoch dringend auf die Zeugen angewiesen. Diese sollen sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 melden. /nash, ms

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