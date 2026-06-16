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POL-H: Unbekannte entwenden zwei Radlader von Baustellen - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Innerhalb weniger Tage haben Unbekannte in Hannover zwei Radlader von Baustellen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde zwischen Freitagnachmittag, 12.06.2026, und Montagmorgen, 15.06.2026, ein grau-gelber Radlader des Typs Wacker Neuson WL20 von einer Baustelle an der Prüßentrift in Hannover-Bothfeld entwendet. Ein weiterer Diebstahl wurde am Dienstagmorgen, 16.06.2026, auf einer Baustelle an der Straße An der Strangriede in der Nordstadt festgestellt. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Radlader des Typs Volvo L30G.

Die Ermittlungen zu den Taten dauern an. Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Prüßentrift oder der Straße An der Strangriede verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Verladetätigkeiten beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Radlader geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /dok, trim

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