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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Entwendeter Radlader aus Vahrenheide wieder aufgefunden

Hannover (ots)

Ein zwischen Mittwoch, 04.06.2026, und Montag, 08.06.2026, von einer Baustelle in Hannover-Vahrenheide entwendeter Radlader ist wieder aufgefunden worden. Die Baumaschine war zuvor im Bereich der Straße Am Jagdstall in Höhe der Straße Fliegerlust gestohlen worden.

Ein Zeuge entdeckte den Radlader am Dienstag, 16.06.2026, am Kanal im Bereich des Lister Damms und meldete dies.

Die Ermittlungen dauern an.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde gelöscht. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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