PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Am heutigen Nachmittag kam es auf der K8205 bei Harthausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines Audi fuhr von Harthausen kommend in Richtung Trochtelfingen. Hierbei kam er auf der eisglatten Fahrbahn aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW, der von einer 63-Jährigen gelenkt wurde. Die beiden sowie der 28-jährige Beifahrer im Audi wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 58-jährige Beifahrer im VW wurde leicht verletzt. Alle Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.

