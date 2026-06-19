Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrollen im Stadtbahnnetz: Polizei stellt Waffen, Drogen und gestohlenes Fahrrad sicher

Hannover (ots)

Im Rahmen eines Kontroll- und Präventionseinsatzes zur Überwachung des seit dem 01.04.2026 geltenden Waffenverbots im öffentlichen Personennahverkehr hat das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt am Mittwoch, 17.06.2026, an mehreren Stadtbahnhaltestellen im Stadtgebiet Personen überprüft und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Neben verbotenen Gegenständen wurden Betäubungsmittel sichergestellt und ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Zu Beginn des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte Fahrgäste und weitere anwesende Personen an den Haltestellen "An der Strangriede" und "Kopernikusstraße". Insgesamt wurden dort 54 Personen überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere gefährliche Gegenstände fest, darunter drei Einhandmesser, einen Schlagring sowie die Attrappe eines täuschend echt aussehenden "Butterflymessers", dessen Mitführen jedoch trotzdem verboten ist. Die Gegenstände wurden sichergestellt und beschlagnahmt. Zudem führte eine weitere Person ein Taschenmesser mit sich.

An der Station "Werderstraße" kontrollierten die Einsatzkräfte weitere Personen, ohne dabei Verstöße festzustellen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellten Polizeikräfte an der Haltestelle "An der Strangriede" zudem ein Fahrrad sicher, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Im Laufe des Nachmittags verlagerten Teile der Einsatzkräfte ihre Kontrollen zur Station "An der Christuskirche". Dort geriet ein Mann in den Fokus der Polizei, bei dem neben einem Messer auch eine größere Menge Bargeld, Betäubungsmittel und Tabletten aufgefunden wurden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover durchsuchten Polizeikräfte anschließend die Wohnung des 22-jährigen Tatverdächtigen. Dabei fanden die Ermittler weitere mutmaßliche Betäubungsmittel und Medikamente. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft an. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Mit derartigen Kontrollmaßnahmen verfolgt die Polizeidirektion Hannover das Ziel, die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr weiter zu erhöhen und Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelrecht konsequent zu verfolgen./ pol, trim

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