Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Eigentümer gesucht

Neuhofen (ots)

Am 12.05.2026, gegen 22:30 Uhr wurde eine Zivilstreife der Kriminalinspektion Ludwigshafen in der Industriestraße auf einen Fahrradfahrer mit einem weiteren Fahrrad an der Hand aufmerksam. Bei einer durchgeführten Kontrolle räumte der 52-jährige Mann ein, dass er das Fahrrad kürzlich im Bereich des nahgelegenen Aldi Marktes entwendet hat. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es handelt sich um ein blau-weißes Zündapp Mountainbike. Der rechtmäßige Eigentümer kann das Fahrrad nach Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizeiinspektion Schifferstadt abholen.

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