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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Schifferstadt (ots)

Am 12.05.2026 gegen 17:00 Uhr wurde ein 40-jähriger E-Scooterfahrer in der Lillengasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten deutliche Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers festgestellt werden. Der Fahrer räumte den eingesetzten Beamten gegenüber ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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