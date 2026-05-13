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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 10.05.2026 (21:40 Uhr), bis zum Montag den 11.05.2026 (8:45 Uhr), brachen Unbekannte in eine Gaststätte im Bereich der südlichen Rheinpromenade ein. In der Gaststätte selbst wurden Elektronikartikel sowie Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Rheinpromenade beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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