Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Frühmorgendliche Verfolgungsfahrt in der Gemarkung Oberhausen endet mit mehreren Strafanzeigen

Oberhausen an der Nahe (ots)

Gegen 06:55 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine Streifenbesatzung zwischen Oberhausen und Duchroth die Verkehrskontrolle eines Transporters. Nach dem Betätigen eindeutiger Anhaltesignale beschleunigte der männliche Fahrzeugführer jedoch und versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Nach etwa fünfminütiger Flucht und kurzzeitigem Abbruch des Sichtkontaktes ließ der Fahrer das Fahrzeug in der Ortslage Oberhausen zurück und entfernte sich fußläufig. Kurz darauf konnte der 25-jährige Mann aus der VG Rüdesheim jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen als Beifahrer in einem anderen wegfahrenden PKW erkannt und festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde in diesem Moment von seiner Freundin geführt. Grund der Flucht dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die nicht vorhandene Fahrerlaubnis des jungen Mannes gewesen sein. Ein Ermittlungsverfahren hierzu wurde eingeleitet. Inwiefern seine 23-jährige Partnerin den Tatbestand der Strafvereitelung erfüllt haben könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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