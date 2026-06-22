Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin ist am Freitagmittag, 19.06.2026, bei einem Verkehrsunfall in der hannoverschen List leicht verletzt worden. Sie war zuvor mit einer bislang unbekannten, anderen Radfahrerin zusammengestoßen. Die unbekannte Beteiligte fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die 30-jährige Hannoveranerin gegen 12:40 Uhr mit ihrem Fahrrad parallel zur Walderseestraße auf dem südlichen asphaltierten Radweg innerhalb der Eilenriede in Richtung Lister Turm. Ihr entgegen fuhr eine bislang unbekannte erwachsene Frau mit einem Erwachsenendreirad.

Als die 30-Jährige der Frau ausweichen wollte, stießen beide zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 30-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur unbekannten Frau auf dem Erwachsenendreirad geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

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