Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Feldmark - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einer exhibitionistischen Handlung im Revierpark Nienhausen.

Zeuginnen hatten am Freitag, 1. Mai 2026, gegen 18.40 Uhr die Polizei zur Feldmarkstra0e alarmiert. Zuvor hatte ein Mädchen das Gebüsch aufgesucht und dort einen Mann angetroffen, der an seinem Genital manipulierte. Umgehend war sie daraufhin zurückgelaufen und hatte ihrer Mutter Bescheid gegeben.

Die 31-jährige Gelsenkirchenerin ging zusammen mit einer 32 Jahre alten Gelsenkirchenerin im Gebüsch nachgucken. Noch immer saß dort der Mann und führte die Handlung aus. Als die Frauen den Mann ansprachen, erschreckte sich dieser, rannte los, stieg auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung der Straße "Auf der Reihe" davon.

Der Tatverdächtige war etwa 50 bis 55 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte graue, strubbelige Haare und trug eine schwarze Jogginghose sowie ein graues T-Shirt. Zudem hatte er ein weißes Unterhemd unter dem T-Shirt an. Unterwegs war er mit einem älteren, dunklen Fahrrad.

Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 bei der Polizei zu melden.

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