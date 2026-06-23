Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrtüchtigkeit im Blick: Polizei Hannover zieht Bilanz nach Schwerpunktkontrollen in Langenhagen und Umgebung

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.06.2026, auf Samstag, 20.06.2026, hat die Polizei Hannover im Rahmen der Themenschwerpunktwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr / Fahrtüchtigkeit" im Stadtgebiet Langenhagen sowie in den angrenzenden Bereichen der Polizeiinspektion Burgdorf gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet.

Im Laufe der Nacht kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Spezialisierten Verfügungseinheit des Zentralen Verkehrsdienstes Hannover insgesamt 24 Fahrzeuge. Für Aufsehen sorgte dabei ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte, den jungen Mann zu stoppen, nachdem dieser eine rote Ampel missachtet hatte. Er ignorierte jedoch die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Als die Beamten nach einer kurzen Verfolgung aufschlossen und sich mit dem Streifenwagen neben ihn setzten, lenkte der Mann seinen E-Scooter gegen das Polizeifahrzeug. In der Folge verlor er die Kontrolle, stürzte und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt. Die Ergebnisse der Blutprobe liegen der Polizei noch nicht vor.

Zudem stoppten die Einsatzkräfte zwei Pkw-Fahrer, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis standen. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Blutproben angeordnet. Da beide Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, behielt die Polizei vor Ort eine Sicherheitsleistung von jeweils 750,00 Euro ein. Darüber hinaus ahndeten die Beamten im Laufe des Einsatzes diverse weitere Verstöße wie die Missachtung der Gurtpflicht, die rechtswidrige Handynutzung am Steuer sowie das Nichtmitführen der erforderlichen Dokumente.

Die Polizei Hannover betont in diesem Zusammenhang, dass Alkohol, Drogen und Medikamente am Steuer zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle gehören und ein massives Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Um gefährliche Fahrten frühzeitig zu stoppen und die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen, wird die Behörde auch in Zukunft konsequent gezielte Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet und der Region durchführen. /nash, ms

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