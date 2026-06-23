Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt Tankstelle in Neustadt am Rübenberge

Hannover (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle im Bereich des Rudolf-Diesel-Rings in Neustadt am Rübenberge überfallen und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet. Die bedrohte 37-jährige Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat der Täter gegen 18:55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm die 37-Jährige Bargeld ausgehändigt hatte, verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Der Unbekannte wurde als etwa 1,70 Meter groß und normal gebaut beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kappe oder Kapuze.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

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