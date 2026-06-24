Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 23.06.2026, ist ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ricklingen lebensgefährlich verletzt worden. Auf der Bornumer Straße stießen ein Pkw und der Pedelecfahrer zusammen. Rettungskräfte brachten den Verletzen ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 32-Jähriger gegen 19:50 Uhr mit seinem VW Touran auf der Bornumer Straße aus Richtung Hamelner Chaussee in Richtung Deisterkreisel. In Höhe des Ossietzkyrings fuhr er bei der für ihn grünen Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Als er die Kreuzung bereits passiert hatte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser überquerte die Bornumer Straße auf der dortigen Fußgängerfurt.

Der Radfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer, sowie die Beifahrerin, blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei Hannover auf rund 3.500 Euro. /ef, ms

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