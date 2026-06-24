Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bothfeld: 52-Jähriger bei Überholmanöver verletzt, Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 52-jähriger Mann ist am Dienstag, 23.06.2026, bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Bothfeld leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Radfahrer hatte den Mann, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, überholt und seitlich gestreift. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhren beide Männer gegen 17:10 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Sündernstraße aus Richtung Kugelfangtrift kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der dortigen Tankstelle zum seitlichen Zusammenstoß. Dabei stürzte der 52-Jährige und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Unbekannte wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug ein dunkles Hemd sowie eine lange Hose. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell