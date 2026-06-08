Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle/A8 - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag prallte eine 21-Jährige bei einem Unfall auf der A8 bei Mühlhausen in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr war die 21-Jährige auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei Mühlhausen kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann geriet sie mit den rechten Rädern auf die Leitplanken und prallte kurz darauf gegen ein Verkehrsschild. Anschließend kam sie mit ihrem Pkw etwa 50 Meter weiter auf einem Parkplatz zum Stehen. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg den total beschädigen Ford. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegenüber den Beamten gab die junge Fahrerin an, sie hätte wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Schaden am Auto wird auf 7.000 Euro geschätzt, der an den Leitplanken und dem Schild auf 1.600 Euro.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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