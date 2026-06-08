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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch in Einfamilienhaus
Vergangene Woche stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Eislingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwoch und Sonntag begaben sich die Einbrecher auf ein Grundstück in der Beltstraße. Dann hebelten sie an einem Einfamilienhaus die Terassentür auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Brauchbarem. Die Einbrecher fanden wohl auch einen Tresor. Der Versuch, den Tresor mit brachialer Gewalt aufzuhebeln, gelang ihnen nicht. Ob die Unbekannten Beute machten ist bislang noch unklar. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Die werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07161/851-0 zu melden.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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