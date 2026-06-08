Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag erlitten bei einem Unfall bei Dettingen drei Personen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.30 Uhr. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin hielt zunächst, von der L299 kommend, an der Einmündung zur K 7578. Dann bog sie nach links auf die Kreisstraße in Richtung Kirchdorf an der Iller ab. Von links kam eine BMW-Fahrerin. Die hatte Vorfahrt. Obwohl die 39-Jährige noch versuchte durch eine Vollbremsung den Unfall zu vermeiden, stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen. Auch ihr 39-jähriger Beifahrer sowie ein fünfjähriges Kind im BMW wurden bei dem Unfall leicht Verletzt. Alle drei kamen vorsorglich in eine Klinik. Der Unfallverursacher sowie zwei weitere Insassen im Mercedes blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Autos. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Schaden an den Autos wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt. Gegne 20.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

++++1073783

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell