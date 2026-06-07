Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hausmüll im Wald entsorgt

Ulm (ots)

Der Weg zum nächsten Recyclinghof wäre auch nicht weiter gewesen. Trotzdem haben zunächst Unbekannte ihren Müll im Wald entsorgt. Diesen fanden Spaziergänger neben der Stöttener Steige, der K 1400. Zwei blaue Müllsäcke und zwei Mülltüten mit Hausmüll, Altglas und Elektroschrott wurden so in die Landschaft geworfen worden. Um den Verursacher belangen zu können, wurde der Müll durchsucht. Darin fanden sich Hinweise auf eine Familie aus Geislingen, der der Müll zugerechnet wird. Eine Anzeige bei der Stadt Geislingen wird erstattet. Der oder die Verursacher erwarten nicht nur ein Bußgeld, sondern auch der Kostenersatz für die Beseitigung geht zu ihren Lasten.

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