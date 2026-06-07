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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Brandstiftung an Auto

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz nach 03.00 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert. In der Panoramastraße brannte ein Range Rover, der auf der Straße geparkt war. Auch der dahinter geparkte Audi wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Auf dem Nachbargrundstück wurde ein Zaun und ein Baum beschädigt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von zusammen 55.000 EUR. Durch den Besitzer wurde der Verdacht der Brandstiftung geäußert. Beide Autos wurden durch die Polizei sichergestellt. An ihnen wird nach Spuren gesucht.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

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Tel.: 0731 188 1111
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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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