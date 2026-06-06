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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) - POL-UL: (HDH) Polizei sorgt für Sicherheit
Abschließende Informationen der Polizei zur Einsatzlage in Heidenheim

Ulm (ots)

Am heutigen Samstag fanden in Heidenheim mehrere Versammlungen statt, wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6288671). Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstal-tung und der Versammlungen zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Ulm umfangreiche Einsatzmaß-nahmen durch. Zum Schutz der Veranstaltung sowie der Kundgebungen waren zu Spitzenzeiten Polizeikräfte im mittleren dreistelligen Bereich im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ulm wurde hierbei von Kräften des Polizeiprä-sidiums Einsatz sowie der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen und Pforzheim unterstützt. Unter anderem war auch die Reiterstaffel im Einsatz. Sowohl die beiden Aufzüge vom Bahnhof zum Veranstaltungsort beim Congress-Centrum auf dem Schlossberg, als auch die Kundgebungen verliefen hierbei weitgehend friedlich. Gegen einen 40-jährigen Mann wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisa-tionen ermittelt, nachdem auf dem Frühstücksbuffet des Tagungshotels beim Congress-Centrum eine Bot-schaft in Form eines Hakenkreuzes aus Mettwürstchen als Botschaft hinterließ. Zusätzlich muss ein 29-Jähriger, der mit seiner Drohne ohne Erlaubnis über dem Einsatzgebiet flog mit einem Bußgeld rechnen. Die Teilnehmerzahl lag nach Schätzungen der Polizei bei insgesamt ca. 500 Personen. Eine weitere Versammlung im Congress-Centrum, die für Sonntag, 07.06.2026 angemeldet war, wurde seitens der Veranstalter abgesagt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Frischmann
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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