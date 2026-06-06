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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 17:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Laupheim in der Ulmer Straße einen VW. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 23-jährigen Fahrer Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung mit Betäubungsmitteln. Bei dem Mann wurde ein Urintest durchgeführt, der bestätigte, dass er unter THC-Beeinflussung stand. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Er erhält nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Bebenroth
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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