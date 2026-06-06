POL-UL: (BC) Warthausen - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren
Ulm (ots)
Am Freitag gegen 17:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Laupheim in der Ulmer Straße einen VW. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 23-jährigen Fahrer Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung mit Betäubungsmitteln. Bei dem Mann wurde ein Urintest durchgeführt, der bestätigte, dass er unter THC-Beeinflussung stand. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Er erhält nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss.
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