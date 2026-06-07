Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Autofahrer tödlich verunfallt

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 05.30 Uhr, entdeckte ein Autofahrer ein Unfallauto neben der B 492. Er hielt sofort an und fand den Fahrer in dem Opel Vivaro eingeklemmt vor. Er alarmierte sofort die Rettungsleitstelle. Den Spuren nach kam der Opel aus Richtung Giengen. Unmittelbar vor der Einmündung der Karlstraße in die B 492 gibt es eine Driftspur nach links. Der Opel überquerte die Sperrfläche und prallte in die Böschung. Danach kollidierte er mit einem Baum und blieb auf der Seite liegen. Für den 34-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er war bereits verstorben. Aufgrund der Unfallsituation wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten zur Ermittlung der Unfallursache angeordnet.

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