Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken mit dem Motorrad gefahren

Am Sonntag zog die Polizei in Laupheim einen alkoholisierten Harley-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 9.40 Uhr kontrollierte die Polizei Laupheim einen Motorradfahrer in der Weihertalstraße. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Der aus dem Ausland stammende Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

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