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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken mit dem Motorrad gefahren
Am Sonntag zog die Polizei in Laupheim einen alkoholisierten Harley-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 9.40 Uhr kontrollierte die Polizei Laupheim einen Motorradfahrer in der Weihertalstraße. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Der aus dem Ausland stammende Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

++++1071848

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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