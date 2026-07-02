POL-K: 260702-2-K/BAB A1: Smart-Fahrerin missachtet Anhaltezeichen und fährt auf Streifenwagen auf - Alkohol- und Drogentest positiv
Köln (ots)
Eine unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Smart-Fahrerin (54) hat in der Nacht zu Donnerstag (2. Juli) auf der Bundesautobahn 1 zunächst Anhaltezeichen der Polizei missachtet und ist anschließend im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd auf einen Streifenwagen aufgefahren.
Polizisten war gegen 0.45 Uhr aufgefallen, dass der Kleinwagen auf der Aachener Straße ohne Licht unterwegs war. Nachdem die Fahrerin zunächst nicht auf die Anhaltezeichen reagiert hatte, folgten die Beamten dem Fahrzeug auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund. Im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd hielt die 54-Jährige schließlich auf dem Standstreifen an. Dabei fuhr sie auf den vorausfahrenden Streifenwagen auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.
Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (cb/ts)
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