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Polizei Köln

POL-K: 260702-2-K/BAB A1: Smart-Fahrerin missachtet Anhaltezeichen und fährt auf Streifenwagen auf - Alkohol- und Drogentest positiv

Köln (ots)

Eine unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Smart-Fahrerin (54) hat in der Nacht zu Donnerstag (2. Juli) auf der Bundesautobahn 1 zunächst Anhaltezeichen der Polizei missachtet und ist anschließend im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd auf einen Streifenwagen aufgefahren.

Polizisten war gegen 0.45 Uhr aufgefallen, dass der Kleinwagen auf der Aachener Straße ohne Licht unterwegs war. Nachdem die Fahrerin zunächst nicht auf die Anhaltezeichen reagiert hatte, folgten die Beamten dem Fahrzeug auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund. Im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd hielt die 54-Jährige schließlich auf dem Standstreifen an. Dabei fuhr sie auf den vorausfahrenden Streifenwagen auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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