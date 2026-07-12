LPI-GTH: Ohne Versicherung
Gotha (ots)
Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr stellten Beamte der Gothaer Polizei einen 70jährigen E- Scooterfahrer in der Salzgitterstraße fest. Zu seinem Bedauern bemerkten die Beamten, dass der E-Scooter nicht versichert war. Gegen den Rentner wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (ri)
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