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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Versicherung

Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr stellten Beamte der Gothaer Polizei einen 70jährigen E- Scooterfahrer in der Salzgitterstraße fest. Zu seinem Bedauern bemerkten die Beamten, dass der E-Scooter nicht versichert war. Gegen den Rentner wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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