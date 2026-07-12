LPI-GTH: Ohne Versicherung

Seebergen - Landkreis Gotha (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Landstraße 2147 zwischen Gotha und Seebergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 05:55 Uhr kam ein 64-jähriger Hyundai-Fahrer in Fahrtrichtung Seebergen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr ...

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