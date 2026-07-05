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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren unter dem Einfluss von Cannabis - Blutprobe angeordnet

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagabend eine Pkw-Fahrerin in der Schlachthofstraße kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest, darunter gerötete und wässrige Augen sowie eine auffällige Pupillenreaktion. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und im Anschluss entnommen. Die Fahrerin war bereits im Februar 2026 wegen eines Verstoßes gegen § 24a StVG im Zusammenhang mit Cannabis auffällig geworden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern bis zum Vorliegen des Blutuntersuchungsergebnisses an.|pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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