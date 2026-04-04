Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei findet verbotene Gegenstände in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Einsatz in GE-Hassel am Donnerstag, 02.04.26 in den frühen Abendstunden fand die Polizei mehrere verbotene Gegenstände in einer Wohnung. Vorangegangen war ein Einsatz, den der spätere Beschuldigte selbst ausgelöst hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen an der Polsumer Straße auf einen offensichtlich psychisch belasteten 29-jährigen Gelsenkirchener, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser machte zunächst verwirrte Angaben zum Einsatzgrund, und griff dann noch im Beisein der Einsatzkräfte seinen ebenfalls in der Wohnung aufhältigen Vater körperlich an und bedrohte zeitgleich die Einsatzkräfte. Um den Angriff zu unterbinden, wurde durch die Polizei ein DEIG (ähnlich Taser) eingesetzt. Daraufhin konnte der Beschuldigte ohne weitere Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Er wurde nach ärztlicher Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. In der Wohnung wurden anschließend mehrere griffbereite Stich- und Schlagwaffen aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

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