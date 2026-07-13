Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Hauptstraße in Behringen gemeldet. Ein bis dahin Unbekannter beschädigte eine Glasscheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses und entfernte sich anschließend vom Tatort. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Garagenkomplex ermitteln. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 27-Jährige (deutsch) massiven Widerstand gegen die Beamten. Er wurde mittels Handfesseln fixiert. Im weiteren Verlauf wurde der Mann auf Weisung in ein Fachklinikum gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

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