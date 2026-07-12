LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Tonna / LK Gotha (ots)
Bei einem Unfall ohne Verletzte am Samstagabend in Gräfentonna entstand ein Gesamtschaden rund 3000 Euro. Ein 18jähriger VW-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines 25jährigen, welcher ebenfalls einen VW lenkte. Im Kreuzungsbereich kam zur dann zur Kollision beider Fahrzeuge. Dem 18jährigen droht nun ein Bußgeld für den Vorfahrtsverstoß. (ri)
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