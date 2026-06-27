POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach: Nachtrag zur Festnahme nach Raubserie
Mönchengladbach (ots)
Gestern berichtete die Polizei über die Festnahme eines 53-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrere Raubdelikte zum Nachteil von Frauen begangen zu haben.
Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6303257
Am heutigen Samstagmittag, 27. Juni, führten Ermittler der Kriminalpolizei den Tatverdächtigem einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen. Die Arbeit der Ermittlungskommission der Polizei Mönchengladbach an dem Fall dauert unterdessen an. (et)
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