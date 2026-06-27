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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach: Nachtrag zur Festnahme nach Raubserie

Mönchengladbach (ots)

Gestern berichtete die Polizei über die Festnahme eines 53-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrere Raubdelikte zum Nachteil von Frauen begangen zu haben.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6303257

Am heutigen Samstagmittag, 27. Juni, führten Ermittler der Kriminalpolizei den Tatverdächtigem einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen. Die Arbeit der Ermittlungskommission der Polizei Mönchengladbach an dem Fall dauert unterdessen an. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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