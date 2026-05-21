POL-WAF: Ahlen. Gestürzter Pedelecfahrer war alkoholisiert
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 20.5.2026 stürzte ein Pedelecfahrer gegen 18.40 Uhr auf der Industriestraße in Ahlen und verletzte sich leicht. Da die Polizisten bei dem 48-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, ließen sie ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Der angezeigte Wert lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrer, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein.
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