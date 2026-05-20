POL-WAF: Wadersloh. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 19.5.2026 überprüften Polizisten gegen 8.10 Uhr einen Autofahrer auf der Wenkerstraße in Wadersloh. Gegenüber den Beamten gab er an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Das bestätigte auch ein Drogenvortest. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem erhoben sie von dem Polen eine Sicherheitsleistung.
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