Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Eisenach (ots)

In einer Kleingartenanlage im Bereich Palmental kam es am Nachmittag des 10. Juli zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Dort entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro aufgrund von Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0173401/2026) entgegen. (jd)

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