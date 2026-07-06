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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst

Essen (ots)

Seit dem 7. Mai dieses Jahres wird die 15-jährige Zarah A. vermisst.

Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste möglicherweise in Essen aufhalten.

Die Pressemeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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