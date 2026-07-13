Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die L1027 vom Inselsberg kommend in Richtung Bad Tabarz. In einer Rechtskurve geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Fahrer eines VW. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Skoda sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz, die Fahrzeuge wurden geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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