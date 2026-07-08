Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwelbrand in Einfamilienhaus verursacht hohen Sachschaden

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 07.07.2026, kam es gegen 15:40 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Biener Esch in Lingen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der 36-jährige Bewohner Rauchgeruch sowie Rauch, der unter der geschlossenen Schlafzimmertür hervortrat. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entstand der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Der betroffene Wohnbereich ist derzeit nicht bewohnbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Lingen, Altenlingen und Holthausen-Biene waren mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften sowie einem Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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