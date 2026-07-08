Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wirft Tierabwehrspray und Personalausweis in Richtung eines Streifenteams

Hagen-Haspe (ots)

Ein 34-jähriger Mann belästigte am Dienstag (07.07.) fortlaufend Passanten in der Berliner Straße in Haspe und schlug dabei mit einem Gegenstand um sich. Einsatzkräfte der Polizei trafen gegen 8.45 Uhr auf einem Parkplatz auf den Hagener, der ein Tierabwehrspray und seinen Personalausweis in Richtung der Beamten warf, als er diese sah. Er gab augenscheinlich stark alkoholisiert an, auf dem Weg nach Hause zu sein. Beim Sprechen lallte und beim Laufen taumelte er stark. Auf die Streifenwagenbesatzung reagierte der Mann verbal aggressiv und schrie herum. Er gab unverständliche und zusammenhanglose Sätze von sich und nutzte ausschweifende Handbewegungen.

Die Einsatzkräfte erteilten dem 34-Jährigen einen Platzverweis. Zunächst ging er in Richtung seines Zuhauses, auf dem Weg kehrte er jedoch mehrfach um. Dabei trank er weiterhin Alkohol. Als er plötzlich wieder in die entgegengesetzte Richtung laufen wollte, stoppten die Polizisten den Randalierer erneut. Dieses Mal, um ihn in das Polizeigewahrsam und dort in eine Ausnüchterungszelle zu bringen. Vor Ort führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Hagener durch. Das Gerät zeigte 1,7 Promille an. (arn)

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