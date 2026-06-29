Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Ein Firmengebäude "Am Aspenhaag" geriet in der Nacht zum Samstag (27.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend mit Notebooks, Ipad und Smartphones sowie Geld unerkannt vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

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