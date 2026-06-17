Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (16.06.2026) an der Melanchthonstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen 07.00 Uhr in der Melanchthonstraße Richtung Gnesener Straße. Der Unbekannte scherte zum Überholen eines Radfahrers auf die Gegenfahrbahn aus, weshalb eine entgegenkommende 51-Jährige mit ihrem Renault nach rechts auswich. Dabei streifte die 51-Jährige einen am rechten Straßenrand geparkten Skoda sowie einen Hyundai. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen blauen Mercedes gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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