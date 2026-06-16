Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach erneutem Brand - 13-Jährigen ermittelt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben einen 13 Jahre alten Jungen ermittelt, der im Verdacht steht, mehrere Brände im Bereich der Lehenstraße gelegt zu haben (siehe Pressemeldungen des Polizeipräsidium Stuttgart vom 08.06.2026 unter https://t1p.de/9czag, vom 09.06.2026 unter https://t1p.de/3vz3g und vom 12.06.2026 unter https://t1p.de/wvjuy) Anwohner entdeckten am Sonntagmorgen (14.06.2026), gegen 04.45 Uhr mehrere brennende Mülltonnen in der Lehenstraße und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten zwei Papiermülltonnen bereits lichterloh, mehrere Anwohner mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Alarmierte Polizeibeamte stellten den 13-Jährigen in der Nähe des Brandortes fest. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 13-Jährige im Zusammenhang mit den Bränden in den vergangenen Tagen steht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell